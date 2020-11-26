Narlıdere tek yürek

Kadına şiddete karşı mücadeleyi büyütme çağrısında bulunuldu. “Kadınlar Eşit, Adil ve Özgür Bir Yaşam İçin, Kadına Şiddete Son” yazılı pankart taşındı. Belediye Başkanı Ali Engin, “Eşit, adil ve özgür bir dünya için, kadına yönelik her türlü şiddete son vermeli, bunu yasalarla desteklemeliyiz” dedi.