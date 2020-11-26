26.11.2020 - 00:05 |
Narlıdere tek yürek
Narlıdere Kadın Danışma Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Kadına şiddete karşı mücadeleyi büyütme çağrısında bulunuldu. “Kadınlar Eşit, Adil ve Özgür Bir Yaşam İçin, Kadına Şiddete Son” yazılı pankart taşındı. Belediye Başkanı Ali Engin, “Eşit, adil ve özgür bir dünya için, kadına yönelik her türlü şiddete son vermeli, bunu yasalarla desteklemeliyiz” dedi.