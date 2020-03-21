Narlıdere’de açıkta gıda satışı yasak...

Manavlar ve şarküterilerde yapılan denetimler sonucunda, açıkta satış yasaklandı. İşyeri sahiplerine, satışı yapılan ürünlerin tezgahlara konmadan önce poşetlenmesi, satış elemanlarının maske ve eldiven kullanmaları ve vatandaşların elle temasının en aza indirilmesi önerildi. Belediye Başkanı Ali Engin, “Ülkemizi de saran koronavirüsün daha fazla yayılmamasını engellemek adına belediye olarak gerekli dezenfeksiyon tedbirlerini alıyoruz. Esnafımızın da bu konuda hassas olmasını istiyoruz” diye konuştu.