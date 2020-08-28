Narlıdere’de anaokulu inşaatı son aşamada

Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ikinci anaokulunun inşaatında sona yaklaştı. Narlı Mahallesi’nde yapılan okul, eğitim-öğretime Eylül ayında açılacak. 80 öğrenci kapasiteli eğitim yuvası, 15’er öğrencili 5 sınıftan oluşacak.



2 kat olarak projelendirilen anaokulu, 3-6 yaş çocuklara hizmet verecek. Okulda, uyku odası ve oyun bahçesi de yer alacak. Başkan Ali Engin, “Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Belediyemize ait ikinci kreşi de yeni sezonda çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.