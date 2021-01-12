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    12.01.2021 - 00:03 |

    Narlıdere’de bilgileriniz güvende

    Narlıdere’de bilgileriniz güvende

    NARLIDERE Belediyesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen belediyenin ve vatandaşların bilgi güvenliğini korumayı amaçlayan ISO 27001 Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Ali Engin, “Hassas verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve iş sürekliliği için sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Dijital çağı yaşıyoruz. Kişisel ve kurumsal verilerin korunması son derece önemli. Yerinde bir çalışmayla bu belgeyi almaya hak kazandık. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi. Sertifika, belediyenin yürüttüğü resmi işlemlerin ve bilgilerini kurumla paylaşan vatandaşların verilerini koruyacak.

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