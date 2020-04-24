Narlıdere’de coşku balkonlara taşındı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan aileler ve çocuklar balkonlarını bayraklarla süsledi, en güzel şarkıları birlikte söyledi. Başkan Ali Engin, “Tıpkı 1920’de olduğu gibi işgal altındayız, bu kez görünmez bir düşman tarafından. Umutluyuz, yine yeneceğiz. En güzel bağımsızlık şarkılarımızı, içimizdeki çocuk sevgisiyle yeniden söyleyeceğiz” dedi.