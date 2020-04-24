24.04.2020 - 00:04 |
Narlıdere’de coşku balkonlara taşındı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl coşkusu Narlıdere’de balkonlara taşındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan aileler ve çocuklar balkonlarını bayraklarla süsledi, en güzel şarkıları birlikte söyledi. Başkan Ali Engin, “Tıpkı 1920’de olduğu gibi işgal altındayız, bu kez görünmez bir düşman tarafından. Umutluyuz, yine yeneceğiz. En güzel bağımsızlık şarkılarımızı, içimizdeki çocuk sevgisiyle yeniden söyleyeceğiz” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.