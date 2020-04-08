Narlıdere’de eğitim ihmal edilmiyor

Öğretmenleri tarafından hazırlanan ders programını evlerinde uygulayan minikler, eğitim ve eğlenceyi birleştirdi. Evden eğitim programının, öğretmenler tarafından günlük ve haftalık olarak ailelere ulaştırılacağı belirtildi. İnternet üzerinden görüntülü olarak sürdürülen etkinliklere Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de katıldı. Ailelerle ve çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Engin, “Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimlerini ihmal etmemiz mümkün değil. Nar Çiçekleri Anaokulu’na devam eden çocuklarımız için hazırlanan eğitim programı ile uzaktan derslerimize devam ediyoruz. Ailelerin de bu konuya özen göstermesini diliyoruz” dedi.