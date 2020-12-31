Narlıdere’de eksik kalmayacak

5 yılda, seçim vaatlerinin iki katını gerçekleştireceklerini belirten Engin, “Tüm sorunları geri kalan 3 yılda bitirmeyi planlıyoruz” dedi. İlçeye parklar, sosyal tesisler ve spor alanları kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Engin, “Yukarı Köy’de 80 binanın restorasyon projesinde -İzmir Valiliği’nin desteği ile çalışma başladı, metro bitmeden İzmir’in en güzel turizm rotasını oluşturacağız. Öte yandan Mandalin Cafe’yi açtık. Slow Food ruhuna uygun olarak İzmir’e örnek bir meyve kurutma makinesi tesisi kurduk. Türkiye’de, bir ilçe belediyesi bünyesinde ilk kez Çocuk Senfoni Orkestrası kurduk” diye konuştu.