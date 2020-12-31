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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de eksik kalmayacak
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    31.12.2020 - 00:01 |

    Narlıdere’de eksik kalmayacak

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, pandemiye rağmen 1.5 yılda hayata geçen projeleri ve kalan üç yılda planladıklarını paylaştı.

    Narlıdere’de eksik kalmayacak

    5 yılda, seçim vaatlerinin iki katını gerçekleştireceklerini belirten Engin, “Tüm sorunları geri kalan 3 yılda bitirmeyi planlıyoruz” dedi. İlçeye parklar, sosyal tesisler ve spor alanları kazandırmaya devam edeceklerini dile getiren Engin, “Yukarı Köy’de 80 binanın restorasyon projesinde -İzmir Valiliği’nin desteği ile çalışma başladı, metro bitmeden İzmir’in en güzel turizm rotasını oluşturacağız. Öte yandan Mandalin Cafe’yi açtık. Slow Food ruhuna uygun olarak İzmir’e örnek bir meyve kurutma makinesi tesisi kurduk. Türkiye’de, bir ilçe belediyesi bünyesinde ilk kez Çocuk Senfoni Orkestrası kurduk” diye konuştu.

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