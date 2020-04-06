06.04.2020 - 00:04 |
Narlıdere’de fırınlar korona denetiminde
İzmir Narlıdere’de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında fırınlar denetlenip hijyen ve dezenfekte kurallarına uyulması için uyarıldı.
Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınları gezerek işletme sahipleri ve çalışanları, satış kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, el temizliği başta olmak üzere hijyen koşullarına ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat çekti.
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