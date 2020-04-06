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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de fırınlar korona denetiminde
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    06.04.2020 - 00:04 |

    Narlıdere’de fırınlar korona denetiminde

    İzmir Narlıdere’de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında fırınlar denetlenip hijyen ve dezenfekte kurallarına uyulması için uyarıldı.

    Narlıdere’de fırınlar korona denetiminde

    Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınları gezerek işletme sahipleri ve çalışanları, satış kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, el temizliği başta olmak üzere hijyen koşullarına ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat çekti.

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