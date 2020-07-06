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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de ‘Gece Pazarı’
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Narlıdere’de ‘Gece Pazarı’

    Narlıdere’de ‘Gece Pazarı’

    Narlıdereli kadınları üretim sürecine dahil edip ev ekonomilerine katkı sunmaya teşvik eden Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliği ile 8 Temmuz’dan itibaren her çarşamba ve cumartesi günleri ‘Gece Pazarı’ açacak. Pazarın 16.00 ile 22.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağını belirten Başkan Ali Engin, “Tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Stantlar için 238 87 43/1522 numaralı telefondan bilgi alınabilir” dedi.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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