Narlıdere’de ‘Gece Pazarı’

Narlıdereli kadınları üretim sürecine dahil edip ev ekonomilerine katkı sunmaya teşvik eden Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliği ile 8 Temmuz’dan itibaren her çarşamba ve cumartesi günleri ‘Gece Pazarı’ açacak. Pazarın 16.00 ile 22.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağını belirten Başkan Ali Engin, “Tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Stantlar için 238 87 43/1522 numaralı telefondan bilgi alınabilir” dedi.