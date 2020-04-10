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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de gıda yardımları başlıyor
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    10.04.2020 - 00:03 |

    Narlıdere’de gıda yardımları başlıyor

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı. İlçe genelinde yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler ele alındı.

    Narlıdere’de gıda yardımları başlıyor

    Söz alan bürokratlar, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları paylaştı. Gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Engin, “Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimiz için gıda yardımlarına da önümüzdeki hafta başlayacağız. Talep edenlerin, bağlı oldukları muhtarlıklara kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Tüm bunların yanında, bekletmememiz gereken belediye hizmetlerini de icra ediyoruz. Özellikle sahadaki arkadaşlarımız gece-gündüz demeden fedakarca çalışıyor. Narlıdere’nin her bir noktasına hizmet ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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