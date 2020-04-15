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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de kapı kapı dayanışma
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    15.04.2020 - 07:00 |

    Narlıdere’de kapı kapı dayanışma

    Narlıdere Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaş için gıda kolisi dağıtımına başladı.

    Narlıdere’de kapı kapı dayanışma

    Narlıdere Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaş için gıda kolisi dağıtımına başladı. Muhtarlıklar üzerinden alınan talepler doğrultusunda, 20 kişilik ekip, 11 mahallede kapı kapı dolaşırken, içinde 22 farklı gıda kalemi bulunan koliler, bu zor günlerde bir nebze de olsa ailelerin yüzünü güldürdü. Dayanışma kampanyasının, belirli periyotlarda devam edeceği belirten Başkan Ali Engin, ““Dayanışma içinde olmamız gereken bir süreçteyiz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımız, bağlı bulundukları muhtarlıklara kayıt yaptırabilir. Ülkemizi etkisi alan bu sıkıntılı süreçte vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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