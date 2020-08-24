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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de okullar dezenfekte ediliyor
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    24.08.2020 - 00:05 |

    Narlıdere’de okullar dezenfekte ediliyor

    Narlıdere’de okullar dezenfekte ediliyor

    Narlıdere Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 20 okulda dezenfeksiyon çalışması başlattı. Baştan sona temizlenen okullar hijyenik hale getirildi. “Hem öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin sağlığı hem de velilerimizin huzuru için çaba sarfediyoruz” diyen Başkan Ali Engin, “Yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı ile anne babaların huzuru bizler için çok önemli. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alması için tüm okullarımızdaki dezenfeksiyon işlemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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