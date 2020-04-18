18.04.2020 - 00:00 |
Narlıdere’de online spor
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve spor yapma imkanı bulamayan vatandaşların imdadına Narlıdere Belediyesi yetişti! Belediyenin spor hocaları, sosyal medya hesapları üzerinden ‘online’ eğitime başladı.
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreçte spor yapamayan vatandaşlarımızı unutmadık. Belediyemizin uzman eğitmenleri ile hazırladığımız ‘online’ eğitimleri tüm vatandaşlarımızın takip etmesini diliyoruz. Evde kalalım ama hareketsiz kalmayalım” dedi.
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