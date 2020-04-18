Narlıdere’de online spor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreçte spor yapamayan vatandaşlarımızı unutmadık. Belediyemizin uzman eğitmenleri ile hazırladığımız ‘online’ eğitimleri tüm vatandaşlarımızın takip etmesini diliyoruz. Evde kalalım ama hareketsiz kalmayalım” dedi.