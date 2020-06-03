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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere'de online yelken eğitimi
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Narlıdere'de online yelken eğitimi

    Narlıdere Belediyesi, ilçede bulunan çocuklara yelken eğitimi vermek için özel bir eğitim kurumuyla iş birliği yaptı.

    Narlıdere'de online yelken eğitimi

    Narlıdere Belediyesi, ilçede bulunan çocuklara yelken eğitimi vermek için özel bir eğitim kurumuyla iş birliği yaptı. İlk etapta teorik olarak internet üzerinden gerçekleşecek olan eğitimler, 6-7 ve 13-14 Haziran tarihlerinde, 7-12 yaş grubu arası çocuklara ücretsiz verilecek. Teorik eğitimlerde, rüzgarın oluşumu, rüzgar yönleri, dümen kontrolü, teknik terimler ve manevra teknikleri anlatılacak. Kısıtlamaların kalkmasının ardından, Narlıdere Belediyesi tarafından sınırlı kontenjan ile belirlenecek kız çocuklarına ücretsiz pratik yelken eğitimleri de verilecek. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere için deniz ve yelkencilik son derece önemli. Yelken eğitimlerimize önce online olarak başlıyoruz, sonrasında pratik çalışmalara geçeceğiz. İlgi duyan tüm çocuklarımızın katılmasını umuyoruz” dedi.

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