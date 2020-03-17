Narlıdere’de sokaklar aralıksız ilaçlanıyor

NARLIDERE Belediyesi, Türkiye’de de görülen koronavirüs nedeniyle ilaçlama çalışmalarına dört gündür aralıksız devam ediyor. Belediye binası, AKM, otobüs durakları, huzurevi, camiler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkezler, özel ekiplerce ilaçlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Engin, “Başta belediye binamız olmak üzere, vatandaşlarımızın aktif olarak kullandığı her noktayı dezenfekte etmeye devam edeceğiz. Tüm etkinlik ve kurslarımızı iptal etmiştik. Hiçbir şey insan sağlığından önemli olamaz” dedi.