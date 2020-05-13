Narlıdere’de tüm sokaklar bakımda

Narlıdere’nin cadde ve sokaklarında, bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, bu kez Limanreis Mahallesi’ndeydi. Kaldırımların bozuk noktaları onarıldı. Parklarda budama ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapıldı. Belediye Başkanı Ali Engin de Fen İşleri ve Park Bahçeler ekipleri ile mahallede incelemelerde bulundu. Başkan Engin, “Limanreis’te olduğu gibi, diğer merkezlerde de çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.