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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’de yeşil seferberlik başladı
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    10.02.2020 - 00:04 |

    Narlıdere’de yeşil seferberlik başladı

    Parklardaki temizlik ve bakımın yanısıra ilçe genelindeki yeşil alanlarda da çalışmalar yapan Narlıdere Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ağaç budama ve bakım faaliyetlerini artırdı.

    Narlıdere’de yeşil seferberlik başladı

    9 ayda 4 bin fidanın toprakla buluşturulduğu, mevsimsel çalışmalarla ilçedeki yeşil alan oranının artırılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Ali Engin, “Belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım ve budama hizmetlerini özenle yapıyor. Narlıdere’nin doğal yapısını bozmadan, görsel güzelliğin ortaya çıkması için bu çalışmalar ayrıca önemli. Her şey daha yeşil bir Narlıdere için” diye konuştu.

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