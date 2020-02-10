Narlıdere’de yeşil seferberlik başladı

9 ayda 4 bin fidanın toprakla buluşturulduğu, mevsimsel çalışmalarla ilçedeki yeşil alan oranının artırılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Ali Engin, “Belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım ve budama hizmetlerini özenle yapıyor. Narlıdere’nin doğal yapısını bozmadan, görsel güzelliğin ortaya çıkması için bu çalışmalar ayrıca önemli. Her şey daha yeşil bir Narlıdere için” diye konuştu.