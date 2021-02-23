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    HaberlerEge Haberleri Narlıdereli bebeklere hoşgeldin hediyesi
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    23.02.2021 - 00:02 |

    Narlıdereli bebeklere hoşgeldin hediyesi

    Narlıdereli bebeklere hoşgeldin hediyesi

    Narlıdere Belediyesi, bebek sahibi olan çiftlerin mutluluğuna ortak olmak amacıyla iki yıl önce başlattığı Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında, geçen yıl 500 aileye yeni doğan seti dağıttı. Projenin 2021’de kesintisiz devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ali Engin, “Pandemi nedeniyle bir süre ara vermek durumunda kaldığımız Hoş geldin bebek uygulamamız yeni yılda da kaldığı yerden devam ediyor. Narlıdereli vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi. Kurulan özel ekip tarafından pandemi koşullarına uygun yapılan ziyaretlerde, içerisinde çeşitli bakım ürünleri ile Belediye Başkanı Ali Engin’in mektubunun yer aldığı çantalar armağan ediliyor.

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