Narlıdereli, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Gönüllüler tarafından toplanan 250 gıda paketi, belediye ekiplerine teslim edildi. Bir ailenin, bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kolilerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Başkan Ali Engin, “Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlere bir de deprem yarası eklendi. İzmir’de açılan bu yarayı birlik ve dayanışma içinde aşacağız. Haluk Levent’e ve AHBAP Ailesi’ne, halkımız adına şükran borçluyuz” dedi.