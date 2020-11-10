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    HaberlerEge Haberleri Narlıdereli, ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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    10.11.2020 - 00:03 |

    Narlıdereli, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

    Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile Narlıdere Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için önemli işbirliğine imza attı.

    Narlıdereli, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

    Gönüllüler tarafından toplanan 250 gıda paketi, belediye ekiplerine teslim edildi. Bir ailenin, bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kolilerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Başkan Ali Engin, “Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlere bir de deprem yarası eklendi. İzmir’de açılan bu yarayı birlik ve dayanışma içinde aşacağız. Haluk Levent’e ve AHBAP Ailesi’ne, halkımız adına şükran borçluyuz” dedi.

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