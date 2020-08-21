Narlıdereli kadınlara Bioenerji semineri

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Kadın Kooperatifi, kadınlara yönelik biyoenerji semineri düzenledi. Narlıdere Kadın Kooperatifi Yukarıköy Satış Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Biomatrix Gökçe Çiçek Aktalay, “Pandemi sürecinde insanları saran negatif enerjinin sağlığımızı da olumsuz etkiledi.Bundan kurtulmak için pozitif düşünceye yeniden kavuşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Pandemide eve kapanmanın herkesi olumsuz etkilediğini belirten Başkan Ali Engin ise, benzer etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.