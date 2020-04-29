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    HaberlerEge Haberleri Narlıdereli voleybolculara online destek
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Narlıdereli voleybolculara online destek

    Korona salgını ve 20 yaş altına uygulanan evden çıkma yasağı Narlıdere’nin voleybolcularını durduramadı.

    Narlıdereli voleybolculara online destek

    Korona salgını ve 20 yaş altına uygulanan evden çıkma yasağı Narlıdere’nin voleybolcularını durduramadı. Bireysel eğitmenler Sırma Çavuşoğlu ve Yiğit Altınsoy’un öncülüğünde evlerinden antrenmanlarına devam eden sporcular, kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik, denge ve koordinasyon çalışmalarını da bilgisayar başında yaparak yeni sezona hazırlandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Pandemi sürecinde tüm sportif faaliyetlerimizin durması, voleybol takımımızın şampiyon çocuklarına engel olmadı. Evlerinde, uzman eğiticiler eşliğinde antrenman yapmaları kutlanacak bir hareket” dedi.

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