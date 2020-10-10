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    HaberlerEge Haberleri ‘Narlıderelilerin içi rahat olsun’
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    10.10.2020 - 07:00 |

    ‘Narlıderelilerin içi rahat olsun’

    Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi, vatandaşın yoğun olarak kullandığı kafe, restoran ve marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı.

    ‘Narlıderelilerin içi rahat olsun’

    Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi, vatandaşın yoğun olarak kullandığı kafe, restoran ve marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı. Kaymakam Suat Dervişoğlu ve Başkan Ali Engin; hem esnaf hem de vatandaştan önlemlerin eksiksiz alınmasını istedi. Denetimler sırasında, pandemi kurallarını içeren broşürler işyeri dağıtıldı. Başkan Engin, “Narlıdere’de çoğunluğun kurallara riayet etmesinden dolayı içimiz rahat” dedi. Kaymakamı Dervişoğlu da, “Narlıdere halkı pandemi konusunda son derece duyarlı” ifadelerini kullandı.

     

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