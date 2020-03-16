16.03.2020 - 00:03 |
Narlıdere’nin el emeği ürünleri
İzmir’in Narlıdere ilçesinde, kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışına imkan sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla ‘El Emeği Fuarı’ açıldı.
Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ve bir organizasyon şirketi işbirliğiyle kurulan yaklaşık 200 stantta, el emeği ürünlerin yanı sıra ikinci el ürünler ve antikalar ile çeşitli yemekler satışa sunuldu. Etkinliğe büyük ilgi olduğunu belirten Başkan Ali Engin, “15 günde bir tekrarlayacağız” dedi.
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