Narlıdere’nin el emeği ürünleri

Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ve bir organizasyon şirketi işbirliğiyle kurulan yaklaşık 200 stantta, el emeği ürünlerin yanı sıra ikinci el ürünler ve antikalar ile çeşitli yemekler satışa sunuldu. Etkinliğe büyük ilgi olduğunu belirten Başkan Ali Engin, “15 günde bir tekrarlayacağız” dedi.