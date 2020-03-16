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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’nin el emeği ürünleri
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    16.03.2020 - 00:03 |

    Narlıdere’nin el emeği ürünleri

    İzmir’in Narlıdere ilçesinde, kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışına imkan sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla ‘El Emeği Fuarı’ açıldı.

    Narlıdere’nin el emeği ürünleri

    Narlıdere Belediyesi, Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ve bir organizasyon şirketi işbirliğiyle kurulan yaklaşık 200 stantta, el emeği ürünlerin yanı sıra ikinci el ürünler ve antikalar ile çeşitli yemekler satışa sunuldu. Etkinliğe büyük ilgi olduğunu belirten Başkan Ali Engin, “15 günde bir tekrarlayacağız” dedi.

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