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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’nin sorunları dayanışmayla çözülüyor
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    10.08.2020 - 00:04 |

    Narlıdere’nin sorunları dayanışmayla çözülüyor

    Narlıdere’nin sorunları dayanışmayla çözülüyor

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarları ile ‘birlik ve dayanışma’ toplantısında buluştu. Yerel seçimlerden bu yana işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Engin “Narlıdere’yi muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Her sokağımıza eşit hizmet götürmek, sorunları en aza indirmek ve vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için çaba sarfediyoruz. En iyi hizmeti sunabilmek adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Kahvaltılı buluşmada, mahallelerin eksikleri ve çözüm önerileri konuşuldu. Devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Başkan Engin, sorunları aciliyet sırasına göre çözeceklerini belirtti.

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