Narlıdere’nin yeni sevgi yolu açılıyor

Sokağın günü birlik ziyaretçi sayısını artırmak ve yeni bir ‘çarşı’ yaratmak için yapılan çalışmalarda altyapı eksikleri giderildi, kilit parke taşı ve su kanallarının döşemeleri gerçekleştirildi. Bina cepheleri tek tip boyandı ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın çehresi tamamen değişti. Aydınlatma sistemleri yenilendi.

Sokağın, bugün eski belediye binasının arka tarafında düzenlenecek törenle hizmete açılacağını belirten Belediye Başkanı Ali Engin, sokağın ardından Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda, Slow Food’un simgesi olan ‘salyangoz’ heykelinin de açılacağını ifade etti. Barış Sokak’ın ilçenin sevgi yolu olduğunu kaydeden Engin, “İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Barış Sokak yenilenen yüzüyle Narlıderelilere hayırlı olsun” dedi.