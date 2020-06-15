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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’nin yeni sevgi yolu açılıyor
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    15.06.2020 - 00:03 |

    Narlıdere’nin yeni sevgi yolu açılıyor

    Narlıdere Belediyesi, esnafın ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Barış Sokak’taki yenileme ve yayalaştırma çalışmalarını tamamladı.

    Narlıdere’nin yeni sevgi yolu açılıyor

    Sokağın günü birlik ziyaretçi sayısını artırmak ve yeni bir ‘çarşı’ yaratmak için yapılan çalışmalarda altyapı eksikleri giderildi, kilit parke taşı ve su kanallarının döşemeleri gerçekleştirildi. Bina cepheleri tek tip boyandı ve peyzaj çalışmalarıyla sokağın çehresi tamamen değişti. Aydınlatma sistemleri yenilendi.

    Sokağın, bugün eski belediye binasının arka tarafında düzenlenecek törenle hizmete açılacağını belirten Belediye Başkanı Ali Engin, sokağın ardından Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda, Slow Food’un simgesi olan ‘salyangoz’ heykelinin de açılacağını ifade etti. Barış Sokak’ın ilçenin sevgi yolu olduğunu kaydeden Engin, “İlçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Barış Sokak yenilenen yüzüyle Narlıderelilere hayırlı olsun” dedi.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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