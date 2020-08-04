Narlıdere’nin yeniden doğuşu

Yerel seçimlerde rekor bir oyla göreve gelen Narlıdere Belediye Başkanı CHP’li Ali Engin, görevde geçen bir buçuk yılını Milliyet Ege’ye değerlendirdi, projelerini anlattı. Dört kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolunu çok önemsediğini, eylül ayında bitecek projeyle deniz ve ormanın birleşeceğini söyleyen Engin, “Seçim vaatlerimizden olan çalışmayla, sokak sağlıklaştırmaları, yayalaştırması ve bisikletin ön plana çıktığı bir konsept oluşturduk. Projede önemli aşama kaydettik. Daha büyük yeşil alanlar da oluşturacağız. Güzergah, ilçemizin en merkezi noktalarından geçecek. Hem bisiklet sürmeyi hem de yürüyüşü teşvik edeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Narlıderelilerin sokakta daha çok vakit geçirmesini ve ilçeye olan aidiyet duygusunun artmasını hedefliyoruz” dedi. Projeleri hayata geçirirken çarpan etkisini yapmasına büyün özen gösterdiklerini vurgulayan Engin, şöyle devam etti:

İlçeyi kalkındıracak adımlar

“Şehrin ekonomisini canlandıran projeleri önemsiyorum. Yukarıköy’de evleri restore ediyoruz. Günü birlik turizm, önemli hedeflerimizin başında geliyor. Butik otelciliğe özendireceğiz. Slow Food Birliği’ne üye olduk. Yeme-içme, gastronomi kenti olma iddiamızı sürdürüyoruz. Birbirini destekleyen, ilçemizin ekonomisini kalkındıracak, istihdama destek olan projeler hayata geçiriyoruz. Beşinci yılın sonunda sokakları değişmiş, herkesin meydanlarında buluşup lezzetli yemeklerini tattığı bir ilçe yaratacağız. Mesleki tecrübemi belediye başkanı olarak insanlara aktarıyorum. Hizmetlerimle anılmak istiyorum. Şimdiden insanların yapılanlara ilgisi, teşekkürü gerçekten önemsiyorum. ‘İcraatçı başkan’ nitelendirmesi tabi ki çok önemli. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Ben herkesin belediye başkanıyım. Pandemi sürecinde tüm partilerin ilçe başkanlarını aradım. Gıda desteğimizi ulaştırmak için isim istedim. Kimseyi ayırmadığımız vatandaş da fark ediyor.”

Kaynakları doğru kullandık

İmkanları büyük bir belediye olmadıklarını ifade eden Engin, “Mazerete sığınmadık. Pandemi döneminde bile projeler devam etti. Belediyeler bir yandan tasarruf edecek bir yandan yeni kaynaklar yaratacak. İnsan kaynağımızı da doğru kullandık. Gelirlerimizi doğru kullandık. Elimizdeki arsaları iyi kullandık. Büyükşehirle, Valilikle, Kaymakamlıkla işbirliği yaptık. Yıllara dayanan iş tecrübemiz kolaylık sağladı. Bunu Narlıdere’nin lehine kullandık” dedi.

Yemyeşil spor vadisi

İlçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Engin, “Geldiğim günden beri kentsel dönüşüme önem veriyorum. Binlerce insan mağdur. Bakanlıkla işbirliği içindeyiz. Atatürk, Ilıca, ikinci İnönü, Narlı mahallerinde dönüşüm projemiz var. 430 bin metrekare ve 5 bin konut olacak. Büyükşehir’le de yapmayı düşündüğümüz bir alan var. Bunlar bittiği zaman ilçemizin kentsel dönüşümü tamamlanmış olacak. 10 yıl sürecek bir proje” dedi. Spor vadisi projesinin temelini de önümüzdeki yıl atmayı planladıklarını anlatan Engin, “45 bin metrekarelik bir spor vadisi projemiz var. İçerisinde kapalı spor salonu ve yüzme havuzu da olacak. Yeme içme alanları olacak. Şehrin merkezinde içinde binlerce ağacın olduğu bir vadiyi üç yıl içinde bitireceğiz” diye konuştu.

Metro avantajı

Metronun Narlıdere’ye iki yıl içinde geleceğini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Metro bize büyük avantaj sağlayacak. Narlıdere’ye gelmek kolaylayacak. Önümüzdeki iki yılda alt yapı ve projeleri bitireceğiz. İnsanlar buraya artık zaman geçirmek için gelecek. Sahil Evleri’nde tenis tesisinin temelini önümüzdeki süreçte atacağız. Park Orman Narlıdere projemizi ekim ayının sonunda hizmete açacağız. Şehir merkezine 1.5 kilometre doğanın içinde harika bir tesis olacak. Derelerin aktığı, tabiatın tam ortasında” dedi.