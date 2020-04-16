Narlıdere’ye bahar geldi!

Altyapı eksikleri giderilen sokağın zemin parke döşemeleri bitti, aydınlatma üniteleri yenilendi. Belediye ekipleri, ilçenin yeni cazibe merkezindeki 200 haneye, sosyal mesafeyi koruyarak 300 saksı çiçeği armağan etti.

Balkonları süsleyen sardunyalara en iyi bakan mahalle sakinlerine çeyrek altın hediye edileceği belirtildi. Koronavirüs salgını nedeniyle stresli günler yaşayan vatandaşların yüzünü güldürmek istediklerini belirten Başkan Ali Engin, “Ülke olarak zor ve sıkıntılı günler yaşıyoruz. Virüs salgını nedeniyle sosyal yaşamın durma noktasına gelmesi, insanların evlerinden çıkamaması elbette neşemizi kaçırdı. Biz bu süreçte, tüm tedbirleri alarak belediye imkanlarıyla sürdürülen yatırımlarımıza ara vermedik. Barış Sokak’ta çalışmaları neredeyse bitirdik. Vatandaşlarımıza da bir nebze moral aşılamak adına, balkonlarına çiçek armağan ettik. Hem onlar motive oldu, hem bizlerin yüzü güldü. Bahar geldi, buna ihtiyacımız varmış” dedi.