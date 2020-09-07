Narlıdere’yi bilge çınarlardan dinleyin

Narlıdere Belediyesi, Bilge Çınarlar Narlıdere’yi Anlatıyor başlıklı söyleşiler dizisi başlattı. İlçenin tarihini, sosyal ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen etkinliğin ilk konuğu ‘Hasan Amca Turşuları’nın sahibi 79 yaşındaki İbrahim Türksever oldu.

Anıları anlatıyorlar

Türksever, Narlıdere’nin sosyal yaşamına ve sokak kültürüne ilişkin anılarını paylaştı. Söyleşiler kapdamında her ay bir konuğun olacağı, anlatılan hikaye ve bilgilerin önümüzdeki süreçte kitap haline getirileceği belirtildi.

Programa katılan Başkan Ali Engin, “Böyle bir buluşmanın gerçekleşmesi bizlerin Narlıdere’yi daha iyi tanıması ve tanıtması adına çok önemli bir yer ediniyor. Narlıdere’nin gerçekten çok değerli bir geçmişi ve gelenek görenekleri var. Bizler de bunu en iyi bilenlerden dinliyoruz” dedi. Söyleşiye ev sahipliği yapan Slow Food Narlıdere Kurucu Liderlerinden İlke Engin de, “Kültür Evi gibi tarihi dokusuyla bizleri bu kadar etkileyen güzel bir mekanda bu buluşmalara başlamak çok güzel. Artık her ay Narlıdere’nin bilge çınarları bizlere ilçenin tarihini ve dokusunu, tanıklık ettikleriyle anlatacak” diye konuştu.