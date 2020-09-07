BİST1.0860.93EURO8.79-0.23USD7.43-0.02ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’yi bilge çınarlardan dinleyin
    ABONE OL
    07.09.2020 - 00:05 |

    Narlıdere’yi bilge çınarlardan dinleyin

    Narlıdere Belediyesi’nin gerçekleştirdiği, ilçenin tarihini sosyal ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen ‘Bilge Çınarlar Anlatıyor’ söyleşiler dizisi başladı

    Narlıdere’yi bilge çınarlardan dinleyin

    Narlıdere Belediyesi, Bilge Çınarlar Narlıdere’yi Anlatıyor başlıklı söyleşiler dizisi başlattı. İlçenin tarihini, sosyal ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen etkinliğin ilk konuğu ‘Hasan Amca Turşuları’nın sahibi 79 yaşındaki İbrahim Türksever oldu.

    Anıları anlatıyorlar

    Türksever, Narlıdere’nin sosyal yaşamına ve sokak kültürüne ilişkin anılarını paylaştı. Söyleşiler kapdamında her ay bir konuğun olacağı, anlatılan hikaye ve bilgilerin önümüzdeki süreçte kitap haline getirileceği belirtildi.

    Programa katılan Başkan Ali Engin, “Böyle bir buluşmanın gerçekleşmesi bizlerin Narlıdere’yi daha iyi tanıması ve tanıtması adına çok önemli bir yer ediniyor. Narlıdere’nin gerçekten çok değerli bir geçmişi ve gelenek görenekleri var. Bizler de bunu en iyi bilenlerden dinliyoruz” dedi. Söyleşiye ev sahipliği yapan Slow Food Narlıdere Kurucu Liderlerinden İlke Engin de, “Kültür Evi gibi tarihi dokusuyla bizleri bu kadar etkileyen güzel bir mekanda bu buluşmalara başlamak çok güzel. Artık her ay Narlıdere’nin bilge çınarları bizlere ilçenin tarihini ve dokusunu, tanıklık ettikleriyle anlatacak” diye konuştu.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Eylül Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

    Sıradaki Haber