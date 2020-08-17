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    HaberlerEge Haberleri Narlıdere’yi saracak
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    17.08.2020 - 00:03 |

    Narlıdere’yi saracak

    Projede asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Ali Engin, “Az kaldı. Hem bisiklet sürmeyi hem de yürüyüşü teşvik edeceğiz. Orman ile sahili birleştireceğiz” dedi

    Narlıdere’yi saracak

    BİSİKLET kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan Narlıdere Belediyesi, kenti boydan boya saracak Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’nde sona yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen asfalt ve beton çalışmalarının ardından, zemin üstü renklendirme işlemleri de tamamlandı. Aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının da kısa sürede bitirileceğini belirten Başkan Ali Engin, “4 kilometrelik güzergâh, ilçemizin en merkezi noktalarından geçecek. Hem bisiklet sürmeyi hem de yürüyüşü teşvik edeceğiz. Narlıderelilerin sokakta daha çok zaman geçirmesini ve ilçeye olan aidiyet duygusunun artmasını hedefliyoruz. Orman ile sahili bu proje ile birleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

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