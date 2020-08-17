Narlıdere’yi saracak

BİSİKLET kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan Narlıdere Belediyesi, kenti boydan boya saracak Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’nde sona yaklaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen asfalt ve beton çalışmalarının ardından, zemin üstü renklendirme işlemleri de tamamlandı. Aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının da kısa sürede bitirileceğini belirten Başkan Ali Engin, “4 kilometrelik güzergâh, ilçemizin en merkezi noktalarından geçecek. Hem bisiklet sürmeyi hem de yürüyüşü teşvik edeceğiz. Narlıderelilerin sokakta daha çok zaman geçirmesini ve ilçeye olan aidiyet duygusunun artmasını hedefliyoruz. Orman ile sahili bu proje ile birleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.