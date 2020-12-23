Nasıl kıydınız?

Kedinin sahibi Defne Bardakçı, “Benim kedim ağlarken, geceleri onlar yastığa başlarını nasıl koyuyorlar merak ediyorum? Köpük, savaşçı bir kedi ve biz bu süreci sevgimizle aşacağız” dedi. Çok şaşkın olduklarını dile getiren bölge sakinleri de, “Hangi vicdan bunu yapar? Hayvanlarla alıp veremedikleri nedir anlamış değiliz” ifadelerini kullandı. l DHA