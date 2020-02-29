29.02.2020 - 00:04 |
Nasuh Mahruki’den Turgutlu’da konferans
Vatandaşı deprem konusunda bilgilendirme çalışmalarına yoğunluk veren Turgutlu Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği ‘Afetlere ve Depremlere Hazırlıklı Olmak’ konferasına, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuk olacak.
Eski belediye binasında gerçekleşecek konferans yarın 19.30’da başlayacak. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Konuda uzman kişileri ağırlayıp bilinç oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.