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    HaberlerEge Haberleri Nasuh Mahruki’den Turgutlu’da konferans
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    29.02.2020 - 00:04 |

    Nasuh Mahruki’den Turgutlu’da konferans

    Vatandaşı deprem konusunda bilgilendirme çalışmalarına yoğunluk veren Turgutlu Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği ‘Afetlere ve Depremlere Hazırlıklı Olmak’ konferasına, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuk olacak.

    Nasuh Mahruki’den Turgutlu’da konferans

     Eski belediye binasında gerçekleşecek konferans yarın 19.30’da başlayacak. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Konuda uzman kişileri ağırlayıp bilinç oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

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