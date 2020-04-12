Navlun ücretlerinde destek bekliyoruz

Özellikle turunçgillerin faydaları nedeniyle dış pazarda çok talep edildiğini dile getiren Uçak, “İlk üç aylık dönemde birliğimizin ihracatı yüzde 17 arttı ancak konteyner bulmakta zorlanıyoruz. Maliyetler yükseliyor. Navlun fiyatları yükseliyor. Ticaret Bakanlığı bize navlun desteği vermeli. 3 bin dolara giden TIR’lara 4 bin dolar ödüyoruz. Devlet desteği olursa bu fark ücretleri düşecek. İhracatçılar hava kargo nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyor. Bazı ülkeler tamamen karantina altına alındı” dedi.