Nazar değmesin

Önce 61 yıllık evli Hatice Akbay (82) ve Hasan Akbay’ın (84) evini ziyaret eden Tugay, ardından da 46 yıllık evli Uğur-Emine Durak çiftine konuk oldu. Ailelere pasta, çiçek ve nazar boncuğu armağan eden Tugay, birlikte nice sağlıklı ve mutlu yıllar geçirmelerini diledi. Ayrıca, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kaydı bulunan, 40 yıldan fazla süredir evli 16 çifte de hediyeler verildi.