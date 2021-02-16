BİST1.5621.56EURO8.44-0.08USD6.960.04ALTIN407.26-1.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazar değmesin
    ABONE OL
    16.02.2021 - 00:03 |

    Nazar değmesin

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçede yaşayan iki çifte 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yaptı.

    Nazar değmesin

    Önce 61 yıllık evli Hatice Akbay (82) ve Hasan Akbay’ın (84) evini ziyaret eden Tugay, ardından da 46 yıllık evli Uğur-Emine Durak çiftine konuk oldu. Ailelere pasta, çiçek ve nazar boncuğu armağan eden Tugay, birlikte nice sağlıklı ve mutlu yıllar geçirmelerini diledi. Ayrıca, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kaydı bulunan, 40 yıldan fazla süredir evli 16 çifte de hediyeler verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Wilders'in açıklamalarına sert tepki

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

    Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?

    Kar yağarken şimşek çakar mı, gök gürültüsü olur mu? Neden olur?

    Sıradaki Haber