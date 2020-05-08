BİST98.399-0.18EURO7.70-0.91USD7.11-1.10ALTIN392.580.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli Belediyespor oyuncularını çağırdı
    ABONE OL
    08.05.2020 - 00:00 |

    Nazilli Belediyespor oyuncularını çağırdı

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 13 Mayıs Çarşamba günü toplanarak hazırlıklarına yeniden başlama kararı aldı.

    Nazilli Belediyespor oyuncularını çağırdı

    Teknik Direktör Yavuz İncedal ile bir araya gelen yönetim, siyah beyazlı takımın gelecek hafta için tesisleri davet etti. Nazilli ekibi, Yıldırım Demirören Tesisleri’nde toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak.Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Antrenmanlar ve tesis kullanım kuralları yeniden düzenleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar çerçevesinde futbolcularımız kendi tesislerimizde kalacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili bütün uyarılar dikkate alınarak çalışmalarımız devam edecek” dedi.TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 13 Mayıs Çarşamba günü toplanarak hazırlıklarına yeniden başlama kararı aldı. Teknik Direktör Yavuz İncedal ile bir araya gelen yönetim, siyah beyazlı takımın gelecek hafta için tesisleri davet etti. Nazilli ekibi, Yıldırım Demirören Tesisleri’nde toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak.Teknik Direktör Yavuz İncedal, “Antrenmanlar ve tesis kullanım kuralları yeniden düzenleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallar çerçevesinde futbolcularımız kendi tesislerimizde kalacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili bütün uyarılar dikkate alınarak çalışmalarımız devam edecek” dedi.

    Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber