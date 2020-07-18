Nazilli BLD’de kongre zamanı

31 Temmuz’da görev süresi dolacak olan Başkan Soner Yelkovan ve yönetiminin ağustos ayı içinde kongre yapması bekleniyor. Güçlü bir yönetim oluşturmak istediklerini belirten Başkan Yelkovan, “Bizler yönetim kurulu olarak yeni sezon içinde tekrar yönetime talibiz. Bir yandan transfer çalışmalarımız, bir yandan da hocamız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak istiyoruz” dedi.