03.02.2020 - 00:00 |
Nazilli BLD’nin boynu bükük
TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Kelkit Belediyespor’u 2-1 yenerek moral bulan Nazilli Belediyespor, dün deplasmanda Yozgatspor 1959’a 1-0 yenildi.
Sezonun ikinci yarısında istediği performansı bir türlü yakalayamayan Nazilli, deplasmandan puansız ayrıldı. 38. dakikada yediği golle ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan siyah beyazlılar, ikinci yarıda da skora eşitliği getiremedi. Yozgat’tan boynu bükük ayrıldı.
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.