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    HaberlerEge Haberleri Nazilli BLD’nin boynu bükük
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    03.02.2020 - 00:00 |

    Nazilli BLD’nin boynu bükük

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Kelkit Belediyespor’u 2-1 yenerek moral bulan Nazilli Belediyespor, dün deplasmanda Yozgatspor 1959’a 1-0 yenildi.

    Nazilli BLD’nin boynu bükük

    Sezonun ikinci yarısında istediği performansı bir türlü yakalayamayan Nazilli, deplasmandan puansız ayrıldı. 38. dakikada yediği golle ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan siyah beyazlılar, ikinci yarıda da skora eşitliği getiremedi. Yozgat’tan boynu bükük ayrıldı.

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