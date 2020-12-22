Nazilli hayat buldu

Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Hasan Şermet, önemli 3 puan aldıklarını söyledi. Şermet, “Koronavirüs fiziksel olarak takımımızı etkiledi. Bu fiziksel yorgunluğa rağmen oyuncularım Tekirdağ deplasmanında iyi mücadele etti. Her geçen gün fiziksel açıdan eski formumuza kavuşacağız” dedi.