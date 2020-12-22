22.12.2020 - 00:01 |
Nazilli hayat buldu
Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta haftalarca koronavirüs vakalarıyla boğuşup son 1 ayda tek maça çıkabilen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, zorlu periyodu atlattıktan sonra Tekirdağ deplasmanındaki 1-0’lık galibiyetle moral buldu.
Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Hasan Şermet, önemli 3 puan aldıklarını söyledi. Şermet, “Koronavirüs fiziksel olarak takımımızı etkiledi. Bu fiziksel yorgunluğa rağmen oyuncularım Tekirdağ deplasmanında iyi mücadele etti. Her geçen gün fiziksel açıdan eski formumuza kavuşacağız” dedi.