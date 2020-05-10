Nazilli, Play Off istiyor

Nazilli, son 6 haftada Karacabey BLD., Nevşehir BLD. (D), Modafen, Halide Edip Adıvarspor (D), Malatya Yeşilyurt BlLD. ve Gölcükspor’la (D) karşılaşacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, “Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelip çalışmalarımıza başlayacağız. Lige kaldığı yerden devam edeceğiz. İlk maçımız kendi sahamızda lider Karacabey BLD’yle. Bu maçı kazanarak, moral depolamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.