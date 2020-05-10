BİST97.845-0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli, Play Off istiyor
    ABONE OL
    10.05.2020 - 00:00 |

    Nazilli, Play Off istiyor

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta 40 puanla 6. sırada bulunan Nazilli Belediyespor, gözünü Play Off’a dikti.

    Nazilli, Play Off istiyor

    Nazilli, son 6 haftada Karacabey BLD., Nevşehir BLD. (D), Modafen, Halide Edip Adıvarspor (D), Malatya Yeşilyurt BlLD. ve Gölcükspor’la (D) karşılaşacak. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, “Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelip çalışmalarımıza başlayacağız. Lige kaldığı yerden devam edeceğiz. İlk maçımız kendi sahamızda lider Karacabey BLD’yle. Bu maçı kazanarak, moral depolamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

    MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

    Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Annelere 10 bin 747 lira! Tek tek açıklandı...

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Anneler Günü (2020) mesajları ve sözleri | 10 Mayıs Anneler Günü mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    Anneler Günü (2020) mesajları ve sözleri | 10 Mayıs Anneler Günü mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

    Sıradaki Haber