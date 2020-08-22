BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli, sil baştan
    ABONE OL
    22.08.2020 - 00:00 |

    Nazilli, sil baştan

    TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, dış transferde Yozgatspor’dan sol kanat Aytaç Deniz’le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Nazilli, sil baştan

    Futbola Bucaspor altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Orhangazi Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği ve Diyarbekirspor formalarını da giydi. Geçen sezon Yozgatspor’da lig ve kupada 24 maçta görev alan Aytaç, 5 gole imza attı. Öte yandan Nazilli Yuvaz İncedal’dan boşalan koltuğa getirdiği Hasan Şermet’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Şermet, “Nazilli’ye başarıyı yakalamak için geldim. Nazilli Belediyespor’un yerinin bulunduğu yer olmadığını biliyorum. El ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde bir ayımız var, bu süreç yeterli değil ama çok sıkı çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Corona virüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

    Corona virüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

    Sıradaki Haber