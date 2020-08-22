Nazilli, sil baştan

Futbola Bucaspor altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Orhangazi Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor, Pendikspor, Menemenspor, Darıca Gençlerbirliği ve Diyarbekirspor formalarını da giydi. Geçen sezon Yozgatspor’da lig ve kupada 24 maçta görev alan Aytaç, 5 gole imza attı. Öte yandan Nazilli Yuvaz İncedal’dan boşalan koltuğa getirdiği Hasan Şermet’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Şermet, “Nazilli’ye başarıyı yakalamak için geldim. Nazilli Belediyespor’un yerinin bulunduğu yer olmadığını biliyorum. El ele vererek başaracağımıza inanıyorum. Önümüzde bir ayımız var, bu süreç yeterli değil ama çok sıkı çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz” dedi.