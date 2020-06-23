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    23.06.2020 - 07:00 |

    Nazilli tam gaz

    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da futbolcular, teknik ve idari heyet ile Nazilli Yıldırım Demirören Futbol Tesisleri’nde görev yapan personel, yetkililerden gerekli izinleri alarak Nazilli Devlet Hastanesi’nde gruplar halinde Covid-19 PCR testinden geçti.

    Nazilli tam gaz

    TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da futbolcular, teknik ve idari heyet ile Nazilli Yıldırım Demirören Futbol Tesisleri’nde görev yapan personel, yetkililerden gerekli izinleri alarak Nazilli Devlet Hastanesi’nde gruplar halinde Covid-19 PCR testinden geçti. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programlarını belirleyecek olan siyah beyazlılar, çalışmalarını da sürdürecek. Testlerin iki gün içerisinde sonuçlanması sonrası sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı da bildirildi.

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