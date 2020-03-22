Nazilli, tesislerde önlemleri arttırdı

Bu gelişme ardından futbolcularına izin veren Nazilli Belediyespor’un Yıldırım Demirören Tesisleri’nin önlemler kapsamında ilaçlatacağı öğrenildi. Esat Ergüler Spor Tesisleri’ndeki ilaçlama işlemlerinin bittiği, yarın temizlenecek Yıldırım Demirören Tesisleri’nin salı günü ise ilaçlanarak stabil bir şekilde kapalı tutulacağı belirtildi.