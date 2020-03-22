22.03.2020 - 00:00 |
Nazilli, tesislerde önlemleri arttırdı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüs nedeniyle futbol, basketbol ve voleybolda tüm liglerin süresiz ertelendiğini duyurdu.
Bu gelişme ardından futbolcularına izin veren Nazilli Belediyespor’un Yıldırım Demirören Tesisleri’nin önlemler kapsamında ilaçlatacağı öğrenildi. Esat Ergüler Spor Tesisleri’ndeki ilaçlama işlemlerinin bittiği, yarın temizlenecek Yıldırım Demirören Tesisleri’nin salı günü ise ilaçlanarak stabil bir şekilde kapalı tutulacağı belirtildi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.