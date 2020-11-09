09.11.2020 - 00:01 |
Nazilli’de 1 pozitif daha
Misli.com 3. Lig 2. Grup’un lideri Nazilli Belediyespor’da yeniden koronavirüs alarmı verildi.
Daha önce geçen ay futbolculardan Mert Çapar’ın koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı siyah beyazlılarda takımın masörü Selahattin Pazarlı’nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Takıma verilen 2 günlük izinde memleketi Tokat’a giden Pazarlı’nın Nazilli’ye dönüşünde yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Esat Ergüler Tesisleri’nde kalan masörün takımdan ayrı olarak karantinaya alındığı öğrenildi.