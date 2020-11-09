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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de 1 pozitif daha
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    09.11.2020 - 00:01 |

    Nazilli’de 1 pozitif daha

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’un lideri Nazilli Belediyespor’da yeniden koronavirüs alarmı verildi.

    Nazilli’de 1 pozitif daha

    Daha önce geçen ay futbolculardan Mert Çapar’ın koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı siyah beyazlılarda takımın masörü Selahattin Pazarlı’nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Takıma verilen 2 günlük izinde memleketi Tokat’a giden Pazarlı’nın Nazilli’ye dönüşünde yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Esat Ergüler Tesisleri’nde kalan masörün takımdan ayrı olarak karantinaya alındığı öğrenildi.

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