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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de Berkay’ın babalık sevinci
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Nazilli’de Berkay’ın babalık sevinci

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle yaşadığı zorlu günlere yarın deplasmanda Tekirdağspor’u yenerek sünger çekmeyi hedefleyen zirve yarışındaki Nazilli BLD’de Berkay Çakır, babalık sevinci yaşadı.

    Nazilli’de Berkay’ın babalık sevinci

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle yaşadığı zorlu günlere yarın deplasmanda Tekirdağspor’u yenerek sünger çekmeyi hedefleyen zirve yarışındaki Nazilli BLD’de Berkay Çakır, babalık sevinci yaşadı. Geçen hafta oğlu Yağız’ı kucağına alan Berkay, sevincini Yıldırım Demirören Tesisleri’ndeki antrenmanda arkadaşlarıyla paylaştı. Arkadaşlarına baklava ikram eden Berkay, “Baba olmak dünyanın en güzel duygusu. Oğlum Yağız’ın bizlere uğur getireceğine inanıyorum” dedi.

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