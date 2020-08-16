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    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de borçlar ödeniyor
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    16.08.2020 - 00:00 |

    Nazilli’de borçlar ödeniyor

    Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında transfer yasağına neden olan 11 dosyadan 8’ini kapattıklarını açıkladı.

    Nazilli’de borçlar ödeniyor

    Kulübü federasyona şikayet eden futbolculara ödemelerini yaptıklarını belirten Yelkovan, “Sırtımızdaki yüklerden yavaş yavaş kurtuluyoruz” dedi. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah beyazlılar, son olarak Batman Petrolspor’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Berkay Çakır’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine yönetici Kadir Kabak da katıldı.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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