Nazilli’de borçlar ödeniyor

Kulübü federasyona şikayet eden futbolculara ödemelerini yaptıklarını belirten Yelkovan, “Sırtımızdaki yüklerden yavaş yavaş kurtuluyoruz” dedi. Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah beyazlılar, son olarak Batman Petrolspor’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Berkay Çakır’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine yönetici Kadir Kabak da katıldı.