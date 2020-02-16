16.02.2020 - 00:00 |
Nazilli’de duraklama dönemi
TFF 3. Lig 3. Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda Altındağ Belediyespor’la 0-0 berabere kalan Nazilli Belediyespor, son olarak evinde Bayrampaşaspor’la 1-1 berabere kaldı.
Son 8 haftada 1 maç kazanan ve kan kaybını sürdüren siyah beyazlılar, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. Oyunun kontrolünü eline almak için ataklarını sıklaştıran siyah beyazlılar 84. dakikada Yunus Ünsal’ın golüyle golü bularak skoru eşitledi. Taraftarı önünde çıktığı mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılan Nazilli Belediyespor, 35 puanla 4. sırada kaldı.
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