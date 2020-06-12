BİST109.1550.00EURO7.72-0.06USD6.840.04ALTIN380.400.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de idmanlar iptal
    ABONE OL
    12.06.2020 - 07:00 |

    Nazilli’de idmanlar iptal

    TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dün başlaması planlanan antrenmanları iptal etti.

    Nazilli’de idmanlar iptal

    Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin 18 Temmuz’da başlayacağını açıkladığını ancak dün TFF Başkanı Nihat Özdemir ile 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can’ın yaptığı toplantıda ligin başlama tarihi konusunda kesin bir karar alınmadığını belirten siyah beyazlı yönetim, “Bu nedenle profesyonel futbol takımımız için hazırlanan antrenman ve toplanma kamp programı iptal edilerek, önümüzdeki günlerde TFF’den gelecek açıklamaya göre hareket edilmesi hususunda karar alınmıştır” açıklaması yaptı.

    Çankırı'da zehir tacirlerine darbeÇankırı merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kan grubu etkisi

    Kan grubu etkisi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    KKKA vakalarında önemli artış

    KKKA vakalarında önemli artış

    Sıradaki Haber