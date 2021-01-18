BİST1.524-1.43EURO9.050.48USD7.461.40ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de kamp başladı
    ABONE OL
    18.01.2021 - 00:00 |

    Nazilli’de kamp başladı

    Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, ikinci yarı öncesi antrenmanların Nazilli etabını tamamladı. Siyah beyazlı ekip, 5 gün sürecek devre arası kampı için Antalya’ya gitti. Antalya’dan 21 Ocak’ta dönecek Nazilli, ikinci yarının ilk haftasında zirveyi paylaştığı Fethiyespor’u 28 Ocak’ta liderlik maçında ağırlayacak.

    Nazilli’de kamp başladı

    xSiyah beyazlı ekip, 5 gün sürecek devre arası kampı için Antalya’ya gitti. Antalya’dan 21 Ocak’ta dönecek Nazilli, ikinci yarının ilk haftasında zirveyi paylaştığı Fethiyespor’u 28 Ocak’ta liderlik maçında ağırlayacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izin...

    Bu illerde yaşayanlar dikkat! İdari izin...

    Talep resmen patladı! Yüzde 143...

    Talep resmen patladı! Yüzde 143...

    TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

    TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

    Sıradaki Haber