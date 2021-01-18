Nazilli’de kamp başladı

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, ikinci yarı öncesi antrenmanların Nazilli etabını tamamladı. Siyah beyazlı ekip, 5 gün sürecek devre arası kampı için Antalya’ya gitti. Antalya’dan 21 Ocak’ta dönecek Nazilli, ikinci yarının ilk haftasında zirveyi paylaştığı Fethiyespor’u 28 Ocak’ta liderlik maçında ağırlayacak.
xSiyah beyazlı ekip, 5 gün sürecek devre arası kampı için Antalya’ya gitti. Antalya’dan 21 Ocak’ta dönecek Nazilli, ikinci yarının ilk haftasında zirveyi paylaştığı Fethiyespor’u 28 Ocak’ta liderlik maçında ağırlayacak.