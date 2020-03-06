06.03.2020 - 00:00 |
Nazilli’de kongre zamanı
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Şubat ayı başında yönetim kurulunun oylarıyla başkanlık görevine getirilen Soner Yelkovan, Yıldırım Demirören Tesisleri’nde yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Yapılan toplantı sonucunda siyah beyazlılar, 19 Mart Perşembe günü sandığa gitme kararı aldı. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 26 Mart’ta gerçekleşecek.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.