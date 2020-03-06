BİST111.8150,93 EURO6,870,03USD6,120,03ALTIN329,152,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli’de kongre zamanı
    ABONE OL
    06.03.2020 - 00:00 |

    Nazilli’de kongre zamanı

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.

    Şubat ayı başında yönetim kurulunun oylarıyla başkanlık görevine getirilen Soner Yelkovan, Yıldırım Demirören Tesisleri’nde yönetim kurulu toplantısı düzenledi. Yapılan toplantı sonucunda siyah beyazlılar, 19 Mart Perşembe günü sandığa gitme kararı aldı. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda kongre 26 Mart’ta gerçekleşecek.

    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları erişime açıldı! - 646. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

    5 Mart Süper Loto canlı çekilişi sonuçları erişime açıldı! - 646. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber