BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nazilli’deki minibüs şoförlerine maske
    ABONE OL
    16.08.2020 - 00:03 |

    Nazilli’deki minibüs şoförlerine maske

    Koronavirüs salgınıyla etkin bir mücadele yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de hizmet veren şoför esnafına hijyen seti desteğinde bulundu.

    Nazilli’deki minibüs şoförlerine maske

    Nazilli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay’ı ziyaret eden Belediye Doğu Bölgesi Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, minibüs şoförlerine dağıtılmak üzere hijyen setlerini teslim etti. Esenay, ilçede görev yapan minibüs şoförlerinin hijyen konusunda çok dikkatli olduğunu söyledi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

    15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

    Sıradaki Haber