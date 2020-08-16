Nazilli’deki minibüs şoförlerine maske

Nazilli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay’ı ziyaret eden Belediye Doğu Bölgesi Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, minibüs şoförlerine dağıtılmak üzere hijyen setlerini teslim etti. Esenay, ilçede görev yapan minibüs şoförlerinin hijyen konusunda çok dikkatli olduğunu söyledi.