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    HaberlerEge Haberleri Nazillili Erdem Altaylı oldu
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    31.05.2020 - 00:00 |

    Nazillili Erdem Altaylı oldu

    Nazilli Belediyespor’un genç oyuncusu Erdem Özcan, TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcisi Altay’a transfer oldu.

    Nazillili Erdem Altaylı oldu

    Siyah beyazlı takımın altyapısında 7 yıldır forma giyen ve son olarak U19 takımında görev alan kanat oyuncusu Erdem, Altay’la anlaşma sağladı. Henüz profesyonel olmayan 18 yaşındaki genç krampon için kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız altyapısında yetişen ve 2013 yılından bu yana farklı yaş gruplarında formamızı terleten Erdem Özcan’ın, yapılan teklif ve gerçekleşen görüşmeler neticesinde Altay Spor Kulübü’ne transferi gerçekleşmiştir. Yolun açık olsun Erdem” ifadelerine yer verildi.

     

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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